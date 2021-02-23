Белорусский союз женщин поздравил военных с 23 февраля

Белорусский союз женщин посетил военные части Бобруйска и поздравил мужчин с Днем защитника отечества. Женский коллектив посетил 83 отдельный инженерно-аэродромного полк, 147 зенитную ракетную бригаду и войсковую часть 5527 внутренних войск МВД.

Надежда Лазаревич, член правления Бобруйской городской организации общественного объединения "Белорусский союз женщин", выступила с поздравлением и пожелала молодым людям силы и легкой службы.

– Я понимаю всю важность этого дня, в первую очередь, потому что я мама. Я понимаю, что такое, когда ребенок далеко от дома. Какими бы взрослыми они не казались, для нас они все равно дети. Но эти молодые люди выполняют сейчас очень важную миссию и для себя, и для страны. Они защищают наше отечество, учатся быть настоящими мужчинами, принимать твердые уверенные решения. Мы, представители Белорусского союза женщин, решили сегодня быть немного ближе к ним, с любовью и искренностью приехали поздравить их с этим важным праздником, - рассказала Надежда Лазаревич.

В качестве подарка БСЖ презентовали музыкальные номера, домашние торты и напутственные слова. В этот праздничный день молодым людям было очень приятно получить столько внимания в свою сторону.

– Это важный день для меня. Я считаю, что нам необходимо помнить те подвиги, что совершали и совершают солдаты. А еще, очень приятно знать, что наши труды ценят, а нас самих поддерживают, - поделился младший сержант 83 инженерно-аэродромном полка Александр Артимович.