Белорусский союз женщин 7-14 октября проведет Неделю матери, рассказали организаторы.

Основная цель мероприятий, которые пройдут по стране в этот период, - развивать традиции бережного отношения к женщине и особо отметить значение матери. В эти дни в том числе по инициативе Белорусского союза женщин пройдут чествования, акции, круглые столы и конкурсы. Особо будут чествовать мам, воспитавших талантливых, одаренных, активных граждан страны.

В Беларуси 14 октября ежегодно отмечается День матери. Праздник учрежден указом Президента 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы.

Деятельность Белорусского союза женщин, который в этом году отмечает 30-летие, направлена на содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечении достойного положения женщины в обществе, а также повышении роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.