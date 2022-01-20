Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0211 - до Br2,5734 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0182 - его курс составил Br2,9232 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0177 и составил Br3,3614 за 100 российских рублей.