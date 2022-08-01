Белорусский профессор медицины: детское ожирение становится общемировой проблемой

Около 20 % детей от 2 до 17 лет в Беларуси имеют избыточную массу тела или ожирение. Юное поколение стремительно набирает вес, и чаще всего это происходит из-за неправильных пищевых семейных стереотипов.

Доктор медицинских наук, профессор, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева уверена: сегодня мы говорим о новой неинфекционной пандемии ожирения. Ее распространенность — 40 миллионов детей в мире. И в последние годы идет стремительное смещение манифестации в ранние возрастные периоды.

— Десять лет назад, когда в Беларуси проводилось большое исследование, посвященное этой проблеме, мы говорили о прогнозируемой цифре в 300 тысяч детей от 2 до 17 лет с избыточной массой тела или ожирением, — рассказывает Анжелика Викторовна. — Почему о прогнозируемой? Потому что далеко не каждый родитель упитанного ребенка обращается за консультацией к эндокринологу или специалисту по питанию.

— Но ведь школьники хотя бы раз в год проходят медицинское обследование, где педиатры измеряют их рост, вес. Казалось бы, что проще — сразу высчитать индекс массы тела и направить к узкому специалисту?

— К сожалению, и такая практика не сильно распространена. А вместе с тем именно в ранние годы проще всего бороться с полнотой, поскольку она пока не отягощена дополнительными проблемами со здоровьем. Не будет лишним напомнить родителям, что почти четверть детей с избыточным весом сохраняют его, когда вырастают. Кроме того, лишний вес — один из факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, нарушения жирового обмена и целого ряда онкозаболеваний, среди которых рак эндометрия, яичников, предстательной железы и толстой кишки. Ожирение вызывает проблемы репродуктивного характера, снижение половой функции. Нельзя не сказать и о психологической составляющей: раскормленный ребенок крайне некомфортно ощущает себя в компании сверстников, ему часто приходится слышать насмешки в свой адрес.

СБ