Белорусский онколог рассказал о лечении онкобольных в пандемию

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков рассказал о лечении онкобольных в пандемию и подчеркнул необходимость их вакцинации от COVID-19 в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Плановая медицинская помощь для онкологических пациентов не прекращалась ни на чуть-чуть. Мы знаем, что, действительно, какие-то онкологические центры, диспансеры перепрофилированы для оказания помощи в пик пандемии, если так можно выразиться. Но наш центр не перепрофилируется, и мы стараемся забирать на себя тех пациентов, которым показана хирургическая помощь в этот период", - сказал Сергей Поляков.

Он затронул и тему вакцинации от COVID-19. "Конечно же, людям с онкологической проблемой, с проблемой каких-то злокачественных опухолей надо более внимательно относиться к этой ситуации. Забегая вперед, сразу скажу, что надо делать - прививаться. Не берусь рекламировать какие-либо вакцины. Все вакцины, которые применяются в нашей стране, могут быть использованы для пациентов, которые стоят на учете по поводу онкологической патологии. Не во время химиотерапии, конечно же, не во время лечения", - подчеркнул директор РНПЦ.

Он также обратил внимание, что в пандемию отмечается снижение онкозаболеваемости, причем это наблюдается во всем мире.

"Когда мы получили эту статистику, первое, о чем мы сами же говорили, что люди стали реже обращаться к врачам. Но если посмотреть по статистике, то возникают очень интересные моменты. Казалось бы, на фоне того, что люди перестали ходить к врачам, должно вырасти количество запущенных случаев. Но такого не произошло. Это говорит о том, что, наверное, не все так просто. Ведь был же у нас период летом, когда мы уже забыли про коронавирус, стали гулять. Но количество обращений не увеличилось", - констатировал Сергей Поляков.

Белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости.

"Слишком мало времени прошло, чтобы мы могли ее подтвердить или опровергнуть. Но лично мое мнение, что отвергать гипотезу по поводу того, что вирусная инфекция, вызываемая коронавирусом, может каким-то образом влиять положительно на онкологические процессы, нельзя. Почему? Безусловно, в ряде случаев вирусная инфекция дает выраженный иммунный ответ. Мы знаем случаи, когда у пациентов (все уже знают эту фразу - "цитокиновый шторм") иммунитет начинает бороться со своим организмом.

Почему в этот момент "цитокиновый шторм" не может повлиять на какую-то зарождающуюся опухолевую патологию, которая у этого человека есть, которая, может быть, еще не была выявлена даже?

Если только начальная форма, почему этот иммунный ответ не может каким-то образом повлиять?" - задал вопрос директор РНПЦ.

Кроме того, в ряде случаев у пациентов выраженная гипертермическая реакция: температура держится до недели на уровне плюс 39 и выше, и ее очень трудно снизить. "И эта температурная реакция тоже может каким-то образом влиять на существующие опухолевые процессы", - считает Сергей Поляков