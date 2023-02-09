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Общество

Белорусский Красный Крест объявил сбор средств для пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии

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Белорусский Красный Крест объявил сбор средств для пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии

Белорусский Красный Крест объявил сбор средств, направленный на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии, сообщили в пресс-службе организации.

"В предстоящие недели и месяцы после разрушений очень важно усилить поддержку. Объединив усилия, мы можем помочь спасти жизни, восстановить инфраструктуру городов, вернуть людям их дома и привычный образ жизни, утерянные в результате масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением", - отметил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Число погибших в результате землетрясений ежедневно растет. Под завалами все еще остаются люди. Ситуация усугубляется суровыми зимними условиями.

Сотни волонтеров и сотрудников Турецкого Красного Полумесяца и Сирийского Арабского Красного Полумесяца пришли на помощь пострадавшим. Они оказывают первую помощь и психосоциальную поддержку, участвуют в спасении людей из-под завалов, предоставляют горячее питание, раздают одеяла, принимают пострадавших в обогреваемых палатках, обеспечивают запасы банков крови.

Пожертвование через Белорусский Красный Крест можно сделать через систему ЕРИП.

По материалам belta.by.

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