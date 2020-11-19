Белорусский Красный Крест начал подготовку акции “Елка желаний”

Белорусский Красный Крест уже приступил к подготовке традиционной новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщило в своем Telegram-канале Белорусское Общество Красного Креста.

"Это ежегодная новогодняя благотворительная кампания по сбору подарков для детей, семьи которых находятся в тяжелой жизненной ситуации. Мы уже готовимся к запуску "Елки желаний" и в ближайшее время расскажем о том, как можно будет сделать доброе дело, купив подарок или сделав пожертвование", - анонсировали в организации.

Также Белорусский Красный Крест обращается к представителям социально ответственного бизнеса, предлагая уже сейчас присоединиться к организации проекта. Сделать это можно, установив "Елку желаний" в своем офисе, заведении или магазине.

Суть акции в том, что на установленных при проведении акции елках вывешиваются вместо игрушек пожелания детей с инвалидностью, ребят из многодетных, неполных, приемных и опекунских семей. И все жители Беларуси, других стран могут сделать пожертвование для новогоднего подарка детям. Также подарки будут адресованы пожилым одиноким и одиноко проживающим людям. Положить презенты можно около елки или отнести в районные организации Белорусского Красного Креста.

mogilevnews.by