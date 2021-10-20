Белорусский Красный Крест начал новый этап выдачи ваучеров уязвимым категориям граждан

Белорусский Красный Крест начал очередной этап выдачи ваучеров для наиболее уязвимых граждан, пострадавших от социально-экономических последствий COVID-19 и потерявших средства к существованию, сообщили БЕЛТА в обществе.

"Ваучеры являются единовременной помощью, направленной, прежде всего, на наиболее уязвимых граждан, людей с доходом ниже бюджета прожиточного минимума, людей с инвалидностью, многодетные семьи, одиноко проживающих и одиноких пожилых граждан, - подчеркнула начальник отдела по организационно-методической работе и привлечению ресурсов Белорусского Красного Креста Мария Занько. - Сведения о людях, нуждающихся в помощи, работники Красного Креста получают из территориальных центров социального обслуживания населения. Стоимость каждого ваучера составляет Br135, на которые можно приобрести продукты питания, средства гигиены, товары первой необходимости в любом из магазинов торговой сети "Евроопт".

Общий объем помощи составляет Br270 тыс. Закуплено и распределено по областям 2 тыс. ваучеров: по 300 - в Гомельскую, Могилевскую, Минскую, Брестскую и Витебскую, по 250 - в Гродненскую и город Минск.

Выдача ваучеров продлится до 15 ноября.

Помощь оказывается по проекту "Беларусь: меры по реагированию на вспышку COVID-19" при поддержке Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.