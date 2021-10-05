Белорусский Красный Крест начал кампанию «Ваша дапамога»

В Беларуси 160 тысяч одиноких пожилых людей, которые нуждаются в нашей помощи. Им необходимы уход на дому, помощь в ежедневных делах, общение и поддержка.

Благотворительная кампания «Ваша дапамога» ставит целью улучшить качество жизни пожилых людей и привлечь внимание к их потребностям.

Мы уверены: пожилые люди должны иметь возможность вести активную, интересную, насыщенную жизнь, чувствовать себя нужными и реализованными. Если же здоровье не позволяет сделать это в полной мере, мы можем помочь им и обеспечить профессиональный уход на дому.

В рамках проводимой кампании с 1 октября по 5 декабря сотрудники и волонтеры Белорусского Красного Креста уделят особое внимание пожилым: помогут в быту, принесут необходимые продукты и средства гигиены, обучат первой помощи и навыкам ухода на дому с элементами кинестетикс.

В организации БОКК г. Бобруйска функционирует медико-социальная служба «Дапамога», сотрудники и волонтеры которой заботятся о пожилых гражданах, и гражданах с ограниченными возможностями. Медицинские сестры милосердия и младшие сестры милосердия оказывают помощь на дому подопечным, обеспечивают квалифицированный уход.

Волонтёры Красного Креста помогают решить простые и важные бытовые задачи: сходить в магазин за продуктами, купить лекарства, доставить рецепты, оплатить услуги ЖКХ и многое другое.

Присоединяйтесь к нам!

Поддержать кампанию «Ваша дапамога» можно внеся пожертвования несколькими способами:

1. Через систему расчета ЕРИП (единый код 444).

2. СМС-пожертвования для абонентов life:) и МТС на номер 553 с текстом 501 444 СУММА.

3. Перечислением пожертвования Могилёвской областная организация БОКК с пометкой «Ваша дапамога» по следующим реквизитам:

212030 г.Могилёв ул.Первомайская, 52, расчётный счёт BY20BLBB 30150700202820001001

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской обл. г. Могилёва, БИК BLBBBY2X ,ОКПО 28321680 УНН700202820.

Собранные средства будут направлены на работу медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога» и инициативных групп, приобретение средств гигиены и продуктов для одиноких и нуждающихся пожилых и людей с инвалидностью.