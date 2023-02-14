Белорусский Красный Крест до конца февраля проводит сбор средств для пострадавших при землетрясениях

На специальный счет Белорусского Красного Креста, открытый для пожертвований пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии, поступило порядка Br72 тыс., сообщила в Бресте первый заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Инна Лемешевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с землетрясениями в Турции и Сирии Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца объявила призыв на сбор денежных средств для оказания помощи пострадавшим. Белорусский Красный Крест также включился в этот процесс и 9 февраля объявил сбор средств. На утро сегодняшнего дня на специальный счет уже поступило порядка Br72 тыс.", - сказала Инна Лемешевская.

Она отметила, что взаимодействие между Белорусским Красным Крестом и Турецким Красным Полумесяцем было налажено еще раньше. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимообмен опытом, оказание помощи в сложных ситуациях.

"В прошлом году, когда Белорусский Красный Крест работал на границе с беженцами, турецкие коллеги также оказывали им помощь через нашу структуру. Поэтому в настоящий момент мы активно работаем по сбору денежных средств, которые будем перечислять в федерацию для закупки необходимых товаров пострадавшим от землетрясения. Мы нацеливаем наших граждан, в том числе предприятия, организации, которые хотят помочь, через физических лиц, своих сотрудников, осуществлять пожертвования", - дополнила первый заместитель генсекретаря Белорусского Красного Креста.

Сбор денежных средств будет проходить до конца февраля. Пожертвования можно сделать через систему ЕРИП.

В Бресте сегодня прошло заседание президиума областной организации БКК. Участие в работе принял заместитель председателя облисполкома Вадим Кравчук. Он поблагодарил организацию за активное участие в жизни общества и отметил важность Красного Креста в сборе средств, направленных на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии.

В Брестскую областную организацию Белорусского Красного Креста входит 18 городских и районных организаций.