Белорусский Красный Крест дал старт благотворительной кампании «Елка желаний»

Белорусский Красный Крест открывает новогодний сезон добрых дел и инициирует проведение благотворительной кампании «Елка желаний», которая продлиться до 14 января 2023 года.

Ее цель – поздравить с Новым годом и Рождеством детей из многодетных, неполных и опекунских семей, детей с инвалидностью, а также беженцев или вынужденных мигрантов.

Принять участие в благотворительной кампании можно несколькими способами:

- сделать пожертвование на сайте – donation.redcross.by/elka;

- перечислить денежные средства Могилевской областной организации БОКК с пометкой «Елка желаний» по следующим реквизитам: 212030 г.Могилев, ул.Первомайская, 52, расчетный счет BY20BLBB30150700202820001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской обл. г.Могилева, БИК BLBBBY2X, ОКПО 28321680 УНН 700202820;

- отправить сообщение на короткий номер 553, текст сообщения – 1477 333 СУММА пожертвования.

В «Елке желаний» могут поучаствовать и компании: можно установить елку для сбора подарков у себя в офисе или оказать спонсорскую помощь Белорусскому Красному Кресту для приобретения подарков детям.

Присоединяйтесь к благотворительной кампании «Елка желаний», и пусть вера в чудеса надолго останется с детьми, которых вы поздравите с Новым годом.