Белорусский гуманитарный груз доставлен в Судан, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели передали продукты питания, медицинские препараты и материально-технические средства суданской стороне для преодоления последствий стихийного бедствия.

Как сообщалось, МЧС по поручению главы государства и во исполнение постановления Совета Министров организовало комплекс мероприятий по формированию и доставке гуманитарного груза в Республику Судан. Доставка и формирование гуманитарной помощи организованы совместно с Министерством иностранных дел, Минтрансом, Гродненским облисполкомом и "Беллегпромом".

Вчера самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом вылетел в Судан в сопровождении белорусских спасателей из Минска в Хартум. Группу сотрудников МЧС, которые сопровождают гуманитарный груз, возглавляет первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Как отметили в МЧС, Беларусь впервые оказывает гуманитарную помощь Судану. Всего с 1999 года наша страна организовала 76 гуманитарных миссий, в ходе которых помощь оказана 32 странам.