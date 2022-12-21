Белорусский гуманитарный груз доставлен в Пакистан
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Белорусский гуманитарный груз доставлен в Пакистан, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщалось ранее, правительству Пакистана в качестве безвозмездной помощи передали бензиновые насосные установки, дизель-генератор, палатки, постельные принадлежности, медикаменты, одежду для взрослых и детей. Общая масса груза на сумму Br920 тыс. составляет около 27,5 т.
Беларусь впервые оказывает гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан.
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