Белорусский фонд мира с начала года обустроил 500 палат для ветеранов

Белорусский фонд мира с начала года обустроил 500 палат повышенной комфортности для ветеранов войны и труда, сообщил журналистам председатель правления фонда Максим Мисько перед VII отчетно-выборной конференцией Белорусского фонда мира.

"В течение этого года фонд мира помог обустроить 500 палат повышенной комфортности для ветеранов войны и труда. На сегодня их более 1 тыс. Когда люди видят, на что собираются добровольные пожертвования, когда видят, как удобно их родителям, бабушкам и дедушкам находиться на лечении, конечно, нас поддерживают и делают это с добрым сердцем", – сказал Максим Мисько.

Под опекой Белорусского фонда мира находится восемь домов ребенка по всей стране. По словам Максима Мисько, государство делает очень многое для находящихся там детей, но общественные организации, простые люди тоже должны внести свой вклад. Фонд мира в течение многих лет помогает в закупке медицинского оборудования, укреплении материально-технической базы домов ребенка.

В ходе конференции Белорусского фонда мира будут представлены итоги работы за пятилетний период работы. "Сегодня мы хотим отчитаться перед нашими людьми с высоко поднятой головой, потому что очень многое сделано", – отметил председатель правления.

По материалам belta.by.