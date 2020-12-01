Белорусский фонд мира наградит медработников за лечение пациентов с COVID-19

За лечение пациентов с COVID-19 в ходе республиканской благотворительной акции "Поклон вам низкий - наши доктора" наградят 475 медработников городских, районных, областных и республиканских учреждений здравоохранения, сообщили БЕЛТА в ОО "Белорусский фонд мира".

"Во время первой волны COVID-19 помогли поликлиникам и больницам страны на сумму более Br120 тыс. А сейчас проводим акцию непосредственно для медицинских работников, чтобы оказать им моральную и материальную поддержку, проявить общественное внимание к их героической работе", - рассказали в фонде.

По рекомендациям главных врачей учреждений здравоохранения к награждению будут представлены работники, которые на постоянной основе занимались лечением пациентов с COVID-19. Признанием их труда станут благодарности, почетные грамоты и медаль "Заслуженный миротворец".

В ходе проведения акции представители Белорусского фонда мира посещают 176 учреждений здравоохранения Республики Беларусь. Из них в Минске - 18, Минской области - 21, Брестской области - 16, Витебской области - 37, Гомельской области - 21, Гродненской области - 23, Могилевской области - 40.