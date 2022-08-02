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Белорусский детский фонд проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу»

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Белорусский детский фонд проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу»

Белорусский детский фонд проводит благотворительную акцию "Соберем ребенка в школу", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора фонда Ирина Чернякова.

"Белорусский детский фонд в первую очередь помогает собраться в школу детям из детских домов семейного типа, с инвалидностью, из многодетных и неполных семей, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и обучающимся в общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах, а также оказывает помощь школам-интернатам и детским домам в подготовке к новому учебному году. Особенное внимание уделяется тем ребятам, которые пойдут в первый класс", - сказала Ирина Чернякова.

Во время акции идет активный сбор денежных средств и необходимых принадлежностей, портфелей, обуви, школьной и спортивной одежды и других необходимых вещей для ребят, которые отправляются в школу. Первые подарки сотрудники фонда уже вручили детям в разных областях Беларуси.

"По традиции Белорусский детский фонд пригласит в Минск со всех регионов страны воспитанников детских домов семейного типа, которые собираются пойти в первый класс. 23 августа для ребят запланирована познавательная экскурсионная программа, развлечения, игры, праздничный обед. И, конечно, каждый ребенок получит в подарок ранец с принадлежностями для первоклассника и школьную одежду", - отметила замдиректора фонда.

По ее словам, пока же у всех есть возможность присоединиться к акции Белорусского детского фонда. "Возможную денежную сумму можно перечислить на счет нашей организации через систему ЕРИП. А также можно позвонить в наш офис и предложить свою помощь", - добавила Ирина Чернякова.

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