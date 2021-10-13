Белорусский детский фонд поздравит мам страны 14 октября

Белорусский детский фонд проведет по всей Беларуси праздничные мероприятия ко Дню матери, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

"Белорусский детский фонд по доброй многолетней традиции поздравит мам. И в первую очередь тех, кто воспитывает приемных детей. Мам - воспитателей детских домов семейного типа, многодетных мам и, конечно, вручит подарки мамам как в Минске, так и в регионах", - рассказал Александр Трухан.

Центральный офис Белорусского детского фонда 14 октября, в День матери, поздравит всех мам - воспитателей детских домов семейного типа города Минска.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку, подарки от Детского фонда мамы получат у себя дома. Каждой будет вручен праздничный торт и цветочная композиция. Помогут доставить подарки мамам, воспитывающим 5 и более детей-сирот волонтеры Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка", - отметил директор фонда.

В День матери праздничные мероприятия пройдут по всей стране.

Так, Витебское областное отделение 14 октября приглашает в Белорусский театр "Лялька" 188 многодетных, приемных мам и мам - воспитателей детских домов семейного типа области вместе с детьми.

Женщины посмотрят спектакль, смогут прогуляться по памятным местам Витебска, разделить с детьми радость праздника и положительные эмоции этого дня. В Витебском облисполкоме состоится чествование многодетных мам, награжденных орденом Матери, а также удостоенных звания лауреата премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

Продолжается творческий конкурс на получение премии "Мамина забота", объявленный Витебским областным отделением фонда. Это конкурс для семей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет. Для участия в нем семья должна выслать детский рисунок и мультимедийные материалы, иллюстрирующие один день из жизни семьи. Таким образом и дети, и родители проявят себя в творчестве.

А самое главное, поделятся своими секретами маминой любви, заботы, жизнелюбия и оптимизма. Конкурс продлится до конца октября. Семьи-победители получат денежные призы, а все участники - памятные подарки.

Гомельское областное отделение фонда накануне 14 октября поздравит в Гомеле приемных мам и мам, которые воспитывают 5 и более приемных детей.

В родильном доме Минской области будут чествовать женщин, которые станут мамами в этот праздничный день. Районные отделения фонда в Слуцке, Крупках, Вилейке и Борисове 14 октября организуют встречи, поздравления, концертные программы для многодетных мам районов.

Могилевское областное отделение проведет праздник в интересном формате.

Одна из мам городского сообщества родителей, воспитывающих детей с тяжелыми формами инвалидности, "Новые горизонты" Мария Капаницкая при содействии Белорусского детского фонда и телеканала "Беларусь 4. Могилев" записала видеоурок по приготовлению домашнего зефира.

14 октября в День матери этот видеоурок получат все 52 мамы - воспитатели детских домов семейного типа Могилевской области и примут участие в дистанционном мастер-классе, а также получат в подарок наборы зефира ручной работы от автора мастер-класса и других мам родительского сообщества. Кроме того, сам видеоурок по приготовлению домашнего зефира выйдет и в эфире телеканала в День матери, чтобы все желающие смогли своими руками приготовить сладости для своих мам.