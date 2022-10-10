Белорусский безвиз наиболее популярен среди литовцев

За минувшую неделю в безвизовом порядке в нашу страну въехали 9125 иностранцев: 6139 граждан Литвы, 1556 граждан и 520 неграждан Латвии, 910 граждан Польши. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

"С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 273 709 иностранцев: 175 494 гражданина Литвы, 67 295 граждан и 20 674 негражданина Латвии, а также 10 246 граждан Польши", - уточнили в ГПК.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".