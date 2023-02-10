Белорусские зубры отправятся в Башкортостан, сообщили БЕЛТА в Управлении делами Президента Республики Беларусь.

Делегация специалистов из Башкортостана ознакомилась с популяцией белорусских зубров в Беловежской пуще. На протяжении трех дней представители профильных ведомств из этого региона находились в национальном парке "Беловежская пуща" для изучения жизни зубров в естественных условиях, особенностей их разведения и содержания.

Делегация в составе руководителей и специалистов Департамента агропромышленного комплекса и природопользования правительства Башкортостана, Министерства экологии, управления Россельхознадзора, управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства, а также генетики и животноводы Уфимского научного центра Академии наук РФ прибыла для практической реализации договоренностей, достигнутых на встрече управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова и главы Башкортостана Радия Хабирова в Минске. Предложение о передаче нескольких особей зубра для разведения на башкирской земле внес Юрий Назаров, а глава российского региона эту идею с интересом поддержал.

По оценкам специалистов, побывавших в Беловежской пуще, каких-либо препятствий для разведения этих величественных животных в Башкортостане нет. Они смогут там нормально адаптироваться. По предварительным оценкам, планируется приобретение около 18-20 особей. Во время состоявшегося визита стороны обсудили все детали реализации проекта и готовы приступить к подготовке и оформлению необходимой документации. На финальной встрече представительной башкирской делегации с заместителем управляющего делами Президента Николаем Рогащуком стороны обозначили последовательность действий, оговорили технические аспекты доставки животных и определили сроки. Таким образом, белорусскому зубру в Башкирии быть.

Численность зубра в Беловежской пуще значительная, животные хорошо воспроизводятся, ежегодно приносят немалый приплод, поэтому есть возможность их реализации другим национальным паркам для расширения популяции.