Беларусь направила в Сирию военных медиков для оказания помощи пострадавшим от землетрясений

Военно-транспортный самолёт ИЛ-76 вылетел в Сирию сегодня днём с аэропорта Мачулищи. На борту 45 человек из числа медицинского отряда специального назначения, которым предстоит в непростых условиях оказывать помощь пострадавшим в районе бедствия. По последним данным, число погибших в Сирии превысило 3 тысячи человек, более 5 тысяч ранены.

Гуманитарные потребности пострадавших от землетрясения регионов огромны, а масштабы разрушений трудно переоценить, отметил начальник медицинского отряда специального назначения 432-го главного военного клинического медицинского центра Андрей Гуринович:

— В Сирию отправляется медицинский отряд специального назначения 432-го главного военно-клинического госпиталя. Наши специалисты будут оказывать гуманитарную помощь, в частности медицинскую, людям, пострадавшим от землетрясения. В состав отряда вошли специалисты хирургического и терапевтического профиля, а также анестезиологи-реаниматологи. Будем разворачивать военно-полевой госпиталь. В нем будет приемное, операционное, госпитальное и диагностическое отделения, а также отделение с койкой-реанимации и отдельно пункт хозяйственного довольствия.

Лагерь специалисты развернут в течении суток. В нем будет оказываться квалифицированная медицинская помощь с элементами специализированной.

СБ