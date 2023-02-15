Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Турцию
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Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Турцию. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Как рассказали в Минобороны, военно-транспортный самолет ИЛ-76 доставит гуманитарную помощь в турецкие регионы, которые пострадали от разрушительного землетрясения.
Ранее белорусское военное ведомство направило 45 медиков из отряда специального назначения в Сирию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
По материалам belta.by.
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