Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Турцию. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказали в Минобороны, военно-транспортный самолет ИЛ-76 доставит гуманитарную помощь в турецкие регионы, которые пострадали от разрушительного землетрясения.

Ранее белорусское военное ведомство направило 45 медиков из отряда специального назначения в Сирию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

По материалам belta.by.