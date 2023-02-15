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Общество

Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Турцию

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Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Турцию

Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Турцию. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказали в Минобороны, военно-транспортный самолет ИЛ-76 доставит гуманитарную помощь в турецкие регионы, которые пострадали от разрушительного землетрясения.

Ранее белорусское военное ведомство направило 45 медиков из отряда специального назначения в Сирию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

По материалам belta.by.

 

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