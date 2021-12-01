Белорусские вирусологи работают над концентрированием штамма SARS-CoV-2 с помощью уникальной установки

Белорусские вирусологи работают над концентрированием штамма SARS-CoV-2 с использованием уникальной установки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Беларуси ведутся активные работы по производству отечественной вакцины SARS-CoV-2. Основная цель проекта - разработка методов получения очищенного и инактивированного препарата вируса SARS-CoV-2 как кандидата для создания собственной вакцины.

Работы ведут специалисты-вирусологи в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава. Исследования проводятся по эффективному концентрированию штамма SARS-CoV-2 с использованием системы тангенциальной фильтрации Sartoflow Smart Cross Flow System (Германия).

"Установка, которая на днях прибыла в РНПЦ, - уникальная и применяется впервые для этих исследований. Ее система позволяет произвести концентрирование предварительно осветленного и инактивированного препарата вируса в автоматическом режиме до заданных объемов", - отметили в пресс-службе.

Полученный таким образом "концентрат" используется в дальнейшем для двухступенчатой хроматографической очистки. Это необходимо для получения высокоочищенного прототипа будущей отечественной вакцины.