Белорусские ученые разработают комбинированный экспресс-тест для определения коронавируса и гриппа. Об этом сказала младший научный сотрудник Хозрасчетного опытного производства Института биоорганической химии НАН Беларуси Екатерина Плаксицкая в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Екатерина Плаксицкая отметила, что у предприятия есть разработка, которая позволит определять помимо коронавирусной инфекции еще и грипп. "Пока эта разработка только на самой начальной стадии, - сказала она. - С правой стороны теста будет определение антигена на ковид, с левой - гриппа типа А и B".

Эксперт также рассказала об отечественных экспресс-тестах для определения наличия антигена (вируса в активной фазе заболевания), которые скоро появятся в продаже в аптеках. "В этот тест входит экстракционнонная пробирка с насадкой, буферный раствор, стерильный тампон и самая важная составляющая - тестовая кассета. Перед эксплуатацией экспресс-тест надо выдержать при комнатной температуре. А при изъятии из упаковки тестовой кассеты ее желательно использовать в течение часа", - рассказала младший научный сотрудник.

По ее словам, экспресс-тест на антиген по положительным результатам точен на 97,8%, по отрицательным - на 100%. "Это очень хорошие показатели", - добавила специалист.

Экспресс-тесты дают предварительные результаты, которые указывают на необходимость обращения в учреждение здравоохранения для более углубленного обследования. "При положительном результате необходимо обратиться за медпомощью. Врач должен сопоставить все симптомы, осмотреть человека, также желательно еще раз подтвердить результат таким же либо другим методом", - отметила Екатерина Плаксицкая.

Экспресс-тест SARS-CoV-2-Антиген предназначен для качественного определения антигена вируса методом иммунохроматографического анализа. Тест позволяет обнаружить нуклеокапсидный антиген коронавируса в образце мазка, взятого из носоглотки человека. Тест может быть выполнен в течение 10-15 минут без использования лабораторного оборудования. Он представляют собой набор компонентов и позволяет как в учреждениях здравоохранения, так и самостоятельно в домашних условиях определять наличие антигена коронавируса у заболевшего человека.