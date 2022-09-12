Белорусские ученые представили первый спортивный электромобиль на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

С новинкой отечественных электроразработок одним из первых ознакомился министр энергетики Виктор Каранкевич.

По словам начальника научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александра Белевича, вес электрокара составляет более 1 т, а практически вся электроника собственного производства. "Пока электромобиль достигает максимальной скорости за 6 секунд, но наша целевая задача сократить это время до 4 секунд", - отметил он.

Цель проекта по созданию спортивного электрокара - тестирование элементов компонентной базы, разработанных в институте, демонстрация кастомных образцов автокомпонентной базы для электротранспорта. "Чтобы белорусские автомобили развивались, там должны стоять белорусские компоненты. Наши расчетная и испытательная базы позволяют разрабатывать единичные образцы таких электромобилей со всеми необходимыми тестами и расчетами", - рассказал Александр Белевич.

Опытный образец первого спортивного электрокара фактически ручной сборки - конструкция, кузов и другие компоненты техники изготовлены индивидуально. "Мы показываем, что на базе этих компонентов можно делать не только грузовые автомобили и коммерческий транспорт, но и единичные кастомные машины, - отметил начальник центра. - Этим мы хотим привлечь к науке новое поколение, чтобы молодые инженеры видели перспективу. Сейчас все стремятся в IT, но в этой машине информационных технологий больше, чем в стандартных приложениях, которые разрабатываются программистами. По суммарным оценкам различных экспертов, объем кода в электрокарах превышает его наличие в самолетах".

Первый белорусский спортивный электромобиль может развивать скорость до 120 км/ч, а его расчетный пробег составляет примерно 200 км.

Фото Максима Гучека