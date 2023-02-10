Белорусские спасатели вызволили из-под завалов в Турции трех человек

На счету отряда РОСН "ЗУБР" уже три спасенные человеческие жизни. Белорусские спасатели продолжают работать в Турции и помогают ликвидировать последствия землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что поисково-спасательная операция в Турции сильно затруднена из-за плотных завалов. Однако белорусские спасатели продолжают поиски выживших с максимальной самоотдачей, потому что в этой ситуации дорога каждая минута.

"Тем временем вторая группа спасателей из Беларуси прибыла в Турцию, где после разгрузки, установки базового лагеря, оценки информации о ситуации в регионе и определения места, где необходимы дальнейшие работы, приступит к поисково-спасательной операции", – сообщили в МЧС.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошли мощные землетрясения. В тот день сейсмологи зафиксировали как минимум два толчка магнитудой 7,7. Подземные толчки, за которыми последовали около 300 афтершоков, затронули и Сирию. По последним данным, число жертв в Турции – 18 тысяч 342, раненых – 74 тысячи 242. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно.