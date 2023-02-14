Белорусские спасатели освободили из-под завалов в Турции троих человек, двое находились там более 8 суток

Белорусские спасатели 14 февраля извлекли из-под завалов еще двух человек, которые провели там более 8 суток. Такая информация опубликована в Тelegram-канале МЧС Беларуси.

Накануне белорусские спасатели вместе с коллегами из России и Кыргызстана с использованием тяжелой техники и аварийно-спасательного оборудования вызволили из-под завалов мужчину, который провел под ними 160 часов.

Сперва экскаватором в завалах была проделана ниша, через которую спасатели установили голосовой контакт с пострадавшим. Затем при помощи электроинструмента они постепенно продвигались к мужчине, регулярно уточняя, как он себя чувствует и видит ли свет фонариков.

После двух часов работы спасатели получили доступ к пострадавшему, которому, как выяснилось, зажало ногу. Перед началом извлечения мужчины на поверхность врач МЧС России пролез внутрь завала и оказал ему медпомощь.

СБ