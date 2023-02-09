Белорусские спасатели из-под завалов в турецком Кахраманмараше извлекли пострадавшую девушку
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Белорусские спасатели из-под завалов в турецком Кахраманмараше извлекли пострадавшую девушку. Об этом сообщили в МЧС.
После прибытия в Кахраманмараш спасатели отряда РОСН "ЗУБР" с поисковой собакой совместно с отрядом AFAD приступили к осуществлению аварийно-спасательных работ. При разборе завала обрушившегося здания была обнаружена девушка.
Вначале с девушкой был установлен звуковой контакт, проведены работы по устройству лазов через строительные конструкции.
На спасение потребовалось 4 часа. В итоге пострадавшая спасена из-под завала.
По материалам belta.by.
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