Белорусские спасатели из-под завалов в турецком Кахраманмараше извлекли пострадавшую девушку. Об этом сообщили в МЧС.

После прибытия в Кахраманмараш спасатели отряда РОСН "ЗУБР" с поисковой собакой совместно с отрядом AFAD приступили к осуществлению аварийно-спасательных работ. При разборе завала обрушившегося здания была обнаружена девушка.

Вначале с девушкой был установлен звуковой контакт, проведены работы по устройству лазов через строительные конструкции.

На спасение потребовалось 4 часа. В итоге пострадавшая спасена из-под завала.

По материалам belta.by.