Белорусские школы на 94,5% укомплектованы военруками

Белорусские школы на 94,5% укомплектованы руководителями по военно-патриотическому воспитанию. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец БЕЛТА.

"Укомплектованность неплохая, но работы еще достаточно. В отличие от прошлого года у нас появилась полная инструкция по работе руководителей по военно-патриотическому воспитанию. Мы расписали там все максимально подробно, чтобы военрук взял ее, открыл и смог работать. Если надо повысить квалификацию, пожалуйста, можно обратиться в областной институт развития образования, если надо получить педагогическую компоненту - в Академию последипломного образования. Отучишься один год дистанционно и бесплатно, но нужно будет потом пять лет поработать в учреждении образования", - рассказал Андрей Иванец.

Он отметил, что по этой траектории движутся уже 67 человек, и половина из них - военруки. "Мы сделали шаг вперед - сейчас в правительстве на подписи находится согласованное постановление Совмина, где военрукам будет разрешено до 10 часов совмещения нагрузки в неделю, что повлияет и на зарплату в сторону увеличения. А совмещать можно, например, учебный предмет начальную военную подготовку и основы безопасности жизнедеятельности", - констатировал министр.