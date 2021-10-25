Белорусские школьники в этом году завоевали на международных олимпиадах 80 медалей, сообщила сегодня журналистам консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начиная с прошлого года, учитывая эпидемиологическую обстановку, международные олимпиады проводятся в онлайн-режиме. Несмотря на это, учащиеся нашей страны принимают активное участие во всех мероприятиях, на которые мы получаем приглашение. Так, в 2021 году принял участие в международных олимпиадах 91 представитель учреждений общего среднего образования страны, из которых 80 человек награждены медалями. В том числе 9 - золотыми, 29 - серебряными и 42 учащихся - бронзовыми медалями", - рассказала Анжела Кудоярова.

По ее словам, на протяжении многих лет белорусские школьники принимают участие в международных олимпиадах по физике, химии, математике, астрономии, биологии, географии и других. Так, в ближайшее время учащиеся Беларуси будут участвовать в первой международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль-Фергани в Узбекистане.