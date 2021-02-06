Белорусские школьники в 2020 году завоевали на международных олимпиадах 40 медалей, сообщили в Министерстве образования.

"В международных олимпиадах по учебным предметам в 2020 году участвовали 46 учащихся учреждений общего среднего образования. Медалями награждены 40 человек, в том числе золотыми - 8, серебряными - 12, бронзовыми - 20", - рассказали в ведомстве.

В течение пяти последних лет Беларусь стабильно входит в 30 наиболее развитых стран по показателям в сфере образования. Согласно докладу ПРООН о человеческом развитии за 2020 год по показателю "Ожидаемая продолжительность обучения" наша страна имеет значение 15,4 года и занимает 2-е место среди стран СНГ, уступая лишь Казахстану (15,6 года), а по показателю "Средняя продолжительность обучения" (12,3 года) - лидер в СНГ. Среди 79 стран - участниц международного исследования PISA Беларусь входит в первую половину общемирового рейтинга.

"Национальное образование - традиционно одна из высших ценностей белорусского народа. В рейтинге государств во многом благодаря показателям именно в сфере образования наша страна относится к государствам с очень высоким уровнем человеческого развития. Уровень грамотности взрослого населения составляет 99,7%. По количеству студентов на 10 тыс. населения Беларусь находится на уровне развитых государств стран Европы и Америки. Каждый третий житель учится" - отметили в Минобразования.

По данным Белстата, за январь - ноябрь 2020 года темп роста экспорта услуг в области образования по организациям отрасли составил 103,4% ($75,19 млн) к соответствующему периоду прошлого года, по подчиненным Министерству образования организациям - 105,4% ($35 млн). По прогнозу выполнение темпа роста экспорта услуг в области образования по организациям отрасли за 2020-й составит к соответствующему периоду прошлого года не менее 102,5% ($81 млн).