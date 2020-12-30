Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом

Начальник 13-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов от имени ее участников прислал поздравление с наступающим Новым годом коллективу Национальной академии наук и всем гражданам Беларуси.

"Желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла и уюта, успехов и удачи в делах. Пусть все проблемы останутся в прошлом, а 2021 год принесет в наши дома только мир и согласие, любовь и благополучие. Берегите своих близких и себя!" - говорится в сообщении из Антарктиды.

Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции был дан в НАН 19 октября 2020 года. На ледовый континент отправились десять участников, среди них специалисты, уже побывавшие в Антарктиде (5 человек), и новички. Членам экспедиции предстоит нелегкая многомесячная работа по проведению научных исследований в соответствии с госпрограммой по изучению Антарктики.

26-27 декабря была проведена воздушная грузовая операция по доставке личного состава и грузов экспедиции с борта научно-исследовательского судна "Академик Трешников" на Белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". С борта судна было выполнено восемь вертолетных рейсов, которыми на станцию доставлено 10 белорусских специалистов и 19 т экспедиционных грузов, включая научное и природоохранное оборудование, средства транспорта и связи, продукты питания, авиационное топливо, запасные части, ремонтные и расходные материалы. На станции подготовлены основные системы жизнеобеспечения, транспортные средства и связные коммуникации, заготовлен запас пресной воды. Личный состав экспедиции приступил к выполнению научных программ, развертыванию систем дистанционного мониторинга природной среды Антарктики, монтажу и вводу в эксплуатацию доставленного технологического и природоохранного оборудования.