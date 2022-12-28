Белорусские ноутбуки будут продаваться в ТЦ «Столица»

Торговая точка по продаже белорусских ноутбуков появится в торговом центре "Столица", сообщила журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"4 тыс. ноутбуков произведено в этом году и до 200 тыс. планы на следующий год. Их можно приобрести на интернет-портале "Горизонта". Заказывайте онлайн, вам привезут на дом в любом количестве без ограничений. Цены не поменялись, они остались те же, - рассказала Надежда Лазаревич. - Сейчас прорабатывается вопрос о постоянной локации в торговом центре "Столица". Мы сейчас это отрабатываем с "Горизонтом", где ее лучше сделать. Уверена, что ближе к февралю мы ее сделаем и будем продавать белорусские ноутбуки".

На сегодняшний день представлены 4 модели ноутбуков. "Они очень конкурентны. И, самое главное, что их можно приобрести", - отметила зампредседателя.