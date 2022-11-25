Белорусские нефтяники досрочно выполнили годовой план по капремонту скважин

Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин "Белоруснефти" 24 ноября досрочно выполнило годовой план геолого-технических мероприятий по капитальному ремонту скважин, бурению боковых стволов и освоению скважин после бурения. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на предприятие.

Как уточнили в компании, методом бурения бокового ствола скважины коллектив УПНПиРС пробурил 32,7 тыс. м горных пород с коммерческой скоростью 735 м на станко-месяц. Закончили бурением и сдали заказчику 27 скважин. Также специалисты выполнили 213 капитальных ремонтов скважин с помощью установок грузоподъемностью до 100 т. Сервисной службой по наклонно-направленному бурению обеспечена проходка 170 тыс. м горных пород при строительстве новых скважин.

"Это лучшие результаты работы по итогам почти 11 месяцев за всю историю предприятия", – добавили на "Белоруснефти".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.