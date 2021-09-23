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Армия

Белорусские миротворцы отправятся в сентябре в Ливан

БЕЛТА 89 0

Белорусские миротворцы отправятся в сентябре в Ливан

Военнослужащие, направляющиеся в сентябре в Ливанскую Республику для плановой замены врачей в составе военного госпиталя миссии, прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества - помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Белорусские военнослужащие участвуют в поддержании международного мира и безопасности в составе Временных сил ООН в Ливане с 2010 года.

На сегодня уже более 50 белорусских военнослужащих приобрели практический опыт выполнения миротворческих задач, тем самым повысили международный престиж страны.

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