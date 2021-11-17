Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе «Брузгов»

За прошедшие сутки на приграничной территории в районе пункта пропуска "Брузги" было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Прошедшей ночью к бригаде скорой помощи, которая дежурит в логистическом центре, обратились четыре человека, из них один ребенок. Малыш в возрасте одного года с диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализирован с мамой в детскую областную больницу. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Двум взрослым была оказана помощь на месте. Один пациент с почечной коликой госпитализирован в БСМП Гродно.

Сейчас в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей.-