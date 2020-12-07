Белорусские медики спасли малыша с огромной опухолью, сообщил журналистам директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо.

"На прошлой неделе мы выписали из нашей клиники маленького пациента, у которого была огромная опухоль. Она прорастала во все органы, находящиеся в брюшной полости, в том числе почку. Мы сумели эту опухоль удалить, удалить почку, а потом вернуть малышу почку назад", - сказал Олег Руммо.

Директор минского НПЦ сегодня принял участие в VI Конгрессе Ассоциации нефрологов новых независимых государств. Мероприятие посвящено 50-летию трансплантации почки в Беларуси.

По словам руководителя центра, освоение новейших технологий, выполнение новых операций возможно благодаря обмену опытом с ведущими специалистами со всего мира. Несмотря на коронавирус, такое общение продолжается, в том числе в онлайн-режиме. В частности, на конгресс в Минске прибыли специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Грузии, где программа трансплантации была начата с участием белорусских коллег. "Это своеобразный показатель высочайшего уровня работы нашего центра", - добавил Олег Руммо.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, белорусские нефрологи принимали активное участие во внедрении отечественной модели оказания нефрологической помощи взрослым и детям в других странах СНГ. Белорусские специалисты стали пионерами оказания трансплантационной помощи в Казахстане и Кыргызстане, выполнив первые операции по трансплантации почки детям от живого донора в Астане (в ноябре 2012 года) и первые трансплантации почки взрослым и детям в Бишкеке (в июле 2012 года и январе 2013 года). Всего за эти годы выполнено более 50 трансплантаций почки в ходе мастер-классов, проведенных в Казахстане, Кыргызстане, Украине и Грузии.

В конгрессе, в том числе онлайн, принимают участие ведущие специалисты в области нефрологии из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины, Грузии, Казахстана и др.