Белорусские лесхозы в прошлом году удовлетворили более 240 тыс. заявок на дрова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Лесхозами был реализован 1 646 841 куб.м дровяной древесины населению, что на 13% больше, чем в 2021 году. В Минлесхозе подчеркнули, что трендом прошлого года стало увеличение спроса на колотую продукцию. Всего было реализовано 20 228 куб.м колотых дров, а это почти в два раза больше, чем в 2021 году.

"В этом году лесхозы планируют установить более 70 станков дровокольного оборудования. Соответствующее поручение было дано министром лесного хозяйства Александром Куликом. При этом основными организациями, ответственными за обеспечение населения колотыми видами продукции, являются гортопы. Реализацией дров населению занимаются также и организации частной формы собственности. Увеличению спроса на продукцию способствовало и открытие в прошлом году торговых площадок лесхозов, где населению предлагаются дрова как в небольших сетках, так и в биг-бэгах. По состоянию на 26 января работают уже 8 объектов торговли под фирменным брендом "Лесной домик", - рассказали в пресс-службе.

В прошлом году лесхозы ежедневно удовлетворяли до 1,5 тыс. заявок. При этом граждане услышали просьбы лесхозов и в отличие от 2021 года в основном заранее позаботились о приобретении топливной продукции, что позволило избежать искусственных очередей во многих регионах и в спокойном режиме отгрузить продукцию.