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Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг

belta.by 16 0

Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг

Белорусские детские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг, сообщил журналистам заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник.

Ребенок с врожденным пороком сердца поступил в РНПЦ на первые сутки после рождения. "Это достаточно сложный порок, который характеризуется тем, что кровь из сердца не может попасть в легкие, соответственно, венозная кровь не может превращаться в артериальную - и ребенок страдает гипоксией. Этот порок относится к категории критических. Это означает, что ребенок без оперативного лечения может погибнуть сразу же после рождения", - пояснил Юрий Линник.

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