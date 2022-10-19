Белорусские и тульские компании намерены наращивать сотрудничество по импортозамещению

Белорусская универсальная товарная биржа и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области России намерены сотрудничать в сфере импортозамещения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БУТБ.

Договоренность о сотрудничестве достигнута в ходе реверсной бизнес-миссии, организованной Тульской торгово-промышленной палатой с целью информирования производственных и торговых предприятий Тульской области о возможностях ведения бизнеса в Беларуси, в том числе с применением механизма биржевых торгов. При содействии ЦПЭ планируется привлечь на платформу импортозамещения БУТБ тульских производителей трубной арматуры, металлоконструкций, крепежных изделий, электрооборудования, спецодежды и другой востребованной в Беларуси продукции промышленного и потребительского назначения. В БУТБ отметили, что основное внимание будет уделено работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, для которых биржевая площадка послужит альтернативой традиционной товаропроводящей сети и упростит выход на белорусский рынок.

"Мы, безусловно, заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота. Считаю, что площадка импортозамещения будет способствовать этому процессу, помогая белорусским и тульским компаниям находить друг друга и заключать сделки. Мы со своей стороны готовы не только взять на себя работу по информированию малого и среднего бизнеса о том, как эффективно пользоваться этим инструментом, но и рассматриваем вариант аккредитации в качестве биржевого брокера. Насколько мне известно, по такому пути уже пошли некоторые центры поддержки экспорта в других регионах России. Для нас такая схема работы тоже вполне приемлема", - заявила руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева по итогам переговоров с делегацией белорусской биржи.

По информации БУТБ, сумма биржевых сделок, совершенных субъектами хозяйствования Тульской области за 9 месяцев 2022 года на бирже, составила порядка 85 млн российских рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Беларусь в основном поставлялись кормовые добавки и изделия из черных металлов, в то время как тульские предприятия закупали белорусскую молочную продукцию и стройматериалы.