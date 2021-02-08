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Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

belta 23 0

Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

В Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил). Ее тема - "Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", сообщили в Министерстве обороны.

"С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России в составе объединенного командования проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ(С)", - рассказали в ведомстве.

Тренировка - составная часть комплекса совместных мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре.

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