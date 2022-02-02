Белорусские и российские военные приступили к этапу боевого слаживания в ходе совместных учений

Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства обороны России.

"С мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения. Подразделения Вооруженных Сил России совместно с подразделениями Вооруженных Сил Беларуси в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий. В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям.

Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа.

На первом этапе, до 9 февраля, выполняется передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Беларуси, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси.

В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

В министерстве подчеркнули, что количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающие под действие Венского документа 2011 года, "не превышает параметры, которые подлежат уведомлению".