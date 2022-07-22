Белорусские фильмы начинают активно выходить в российский прокат

Россия проявляет интерес к белорусскому кинематографу. Об этом сообщил журналистам генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский перед началом заседания совета по кинематографии.

–Сейчас каждую неделю приходят предложения от российских партнеров не только из центральных регионов о сотрудничестве и показе белорусских фильмов. Уже сегодня белорусские фильмы можно видеть в кинопрокате в России.

По его словам, "Беларусьфильм" заинтересован занять освободившуюся нишу в России в связи с уходом крупных зарубежных кинокомпаний.

– Раньше на российский рынок было невозможно пробиться, если в фильме нет российских звезд. Сейчас наши коллеги более лояльно к нам относятся. Приглашают на все мероприятия и форумы.

Владимир Карачевский также сообщил, что белорусские фильмы можно увидеть и на некоторых телеканалах в Казахстане.

СБ