Белорусские боксеры выиграли три награды на молодежном ЧЕ-2021 в Черногории

Белорусские боксеры выиграли три награды различного достоинства на молодежном чемпионате Европы (U-18) в Будве (Черногория), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наилучшим образом континентальный форум в балканской стране сложился для Матвея Давыдова (63,5 кг), который стал обладателем серебряной награды. В стартовом бою он победил Самуэля Корчека из Чехии - 5:0. Затем победил представителя Болгарии - 3:2 и молдавского "файтера" Штефана Возняковского - 4:1. К сожалению, в финале сильней белоруса оказался грузинский атлет Лаша Гагнидзе.

Еще двумя медалями копилку наград сборной Беларуси пополнили Андрей Масалов (86 кг) и Никита Нагорный (92 кг). Оба спортсмена без поражений дошли до полуфинальной стадии турнира, уступив своим оппонентам, и согласно регламенту соревнований стали бронзовыми медалистами соревнований.

Андрей Масалов был вынужден признать превосходство армянина Хенрика Чегрикяна, который в итоге стал победителем соревнований. Никита Нагорный оступился в поединке с представителем Израиля Манучаром Кригели.

За награды молодежного чемпионата Европы по боксу (U-18) в Будве (Черногория) сражались 223 спортсмена и 101 спортсменка из 38 стран континента.