Белорусские боксеры стали победителями международного турнира

В турнире приняли участие практически все сильнейшие спортсмены страны, продолжающие подготовку к состязаниям олимпийской квалификации, которые пройдут в следующем году. Кроме признанных лидеров боксировать получили право и молодые атлеты – именно они станут костяком национальной команды в отборочном цикле к главным стартам четырехлетия 2024 года в Париже. В составе белорусской команды было и три бобруйчанина – Владислав Смоловский, Александр Довнар и Александр Радионов, которые внесли свою лепту в общую победу.

Благодаря этим успехам подопечные главного тренера команды Сергея Асанова набрали 60 очков в командном зачете и стали обладателями главного приза соревнований. Второе место с 46 пунктами заняла дружина Украины. Команды Франции и Испании разделили третье место по итогам состязаний. Командный формат турнира памяти Виктора Ливенцева выбран в этом году, чтобы лидеры сборной Беларуси, которые готовятся к отбору на Игры в Токио, получили боевую практику. Бои проходили в олимпийских весовых категориях — пяти у женщин и восьми у мужчин.

В условиях пандемии состязания проходили в соответствии с рекомендациями Минздрава и Международной федерации бокса. Вход зрителей на трибуны был ограничен.