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Экономика

Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT

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Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT

Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер Николай Снопков.

Как отметил Николай Снопков, немаловажным элементом в сотрудничестве с Китаем станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS. Первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения.

"Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - пояснил первый вице-премьер.

В Беларуси также будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay. Она была учреждена еще в 2002 году, инициаторами ее создания выступили Госсовет и Народный банк Китая.

Как планируется, в декабре Беларусбанк уже начнет выпускать платежные карты этой системы. "То есть карточки, которыми белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и еще в более чем сотне стран мира", - сказал Николай Снопков.

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