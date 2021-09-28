Белорусские агроусадьбы проведут день открытых дверей 24 октября. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

"Агротуризм выходит в лидеры в условиях пандемии и воспринимается не только как место проживания и питания, но и как место наполнения духовной жизнью - там проводятся различные мастер-классы, можно увидеть и познакомиться с местными традициями и обычаями, - сказала Ирина Воронович. - Летом агроусадьбы были очень популярны среди белорусов. Но у многих отпуск выпадет на осень-зиму, и люди задаются вопросом, что мы можем им предложить. Поэтому было принято решение 24 октября провести день открытых дверей агроусадеб. Все желающие в этот день могут посетить любую понравившуюся агроусадьбу бесплатно и выбрать для себя отдых".

Председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова отметила, участвовать в мероприятии будут не все агроусадьбы. Список участников будет размещен на сайте общественного объединения.