Белорусские аграрии намолотили более 7,2 млн тонн зерна

Белорусские аграрии намолотили 7,2 млн т зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 25 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,944 млн га, что составляет 89,4% от плана.

В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых до 356,6 тыс. га. По актуальной информации, в регионе убрано 97,6% площадей (348 тыс. га), в Витебской области - 79,2% (285,1 тыс. га), Гомельской - 91,3% (318,6 тыс. га), Гродненской - 89,7% (280,1 тыс. га), Минской - 91,2% (418,4 тыс. га), Могилевской - 86,9% (293,9 тыс. га).

В стране намолочено 7,236 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га. Урожайность выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году она составила 30,4 ц/га. Гречихи намолочено 1,47 тыс. т при урожайности 13,1 ц/га, проса - 2,42 тыс. т с урожайностью 25,9 ц/га.

Рапс убрали с 310,8 тыс. га, что составляет 85,9% к уборочной площади, намолотили 819,5 тыс. т при средней урожайности 26,4 ц/га. Ярового рапса намолотили 15,2 тыс. т.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.