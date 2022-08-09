Белорусские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

Белорусские аграрии намолотили 3540,8 тыс. т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 9 августа, в Брестской области убрано 73,9% площадей от плана (255,6 тыс. га), Витебской - 26% (94,2 тыс. га), Гомельской - 51,9% (179,9 тыс. га), Гродненской - 36,7% (112,1 тыс. га), Минской - 41,4% (185,7 тыс. га), Могилевской - 33,9% (112,5 тыс. га).

Пивоваренный ячмень убрали с 26,6 тыс. га, что составляет 48,8% от плана, намолотили 113,2 тыс. т при средней урожайности 42,5 ц/га. Озимый рапс на зерно убрали с 270 тыс. га, что составляет 87,6% к уборочной площади, намолотили 709,6 тыс. т при средней урожайности 26,3 ц/га.

Лен вытереблен на 32,3 тыс. га, что составляет 72,9% уборочной площади. Оборачивание лент льна выполнено на 10,07 тыс. га (31,2% к вытеребленному). Льнотреста поднята на 3,57 тыс. га (8,06% к уборочной площади).

Второй укос трав проведен на 798,6 тыс. га (78,2% от плана). Заготовлено 684,9 тыс. т сена (71,7% от плана), 11 590,1 тыс. т сенажа (86,3%) и 317,1 тыс. т силоса (1,66%).