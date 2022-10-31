Белорусские аграрии намолотили более 1,3 млн тонн зерна кукурузы

В Беларуси намолотили 1,39 млн т зерна кукурузы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На утро, 31 октября, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,283 млн га, что составляет 95,4% от плана. В Брестской области убрано 98,4% площадей (392,9 тыс. га), Витебской - 99,6% (356,6 тыс. га), Гомельской - 93,8% (375,8 тыс. га), Гродненской - 96% (339,9 тыс. га), Минской - 94,8% (497,3 тыс. га), Могилевской - 90,1% (351,1 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 9,018 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 145 тыс. га (56,4%), намолотили 1,39 млн т при средней урожайности 70,1 ц/га. Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 917,5 тыс. га, или 94,4% от запланированной площади.

"На данный момент в Беларуси намолочено почти 10 млн т зерна с учетом кукурузы, а также рапса с сурепицей. Последних намолочено 934 тыс. т", - пояснил начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

Сахарная свекла убрана на площади 74,2 тыс. га, что составляет 79,4% к плану. Картофель убрали с 25,6 тыс. га площадей, или 98,6% от запланированного. Другие овощи убраны с 5,15 тыс. га площадей - это 76,4% от плана.