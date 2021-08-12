Белорусская вакцина от коронавируса проходит предварительные доклинические испытания – Минздрав

Директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения Владимир Горбунов рассказал, что специалисты центра совместно с Академией наук разработали прототип инактивированной цельновирионной вакцины в отношении коронавируса, сообщает Telegram-канал Минздрава .

- Сейчас идут предварительные доклинические испытания. Уже проведены испытания in vitro, а также на животных (на ряде групп мышей)", - сказал он. Специалисты уже получили вакцины из нескольких штаммов вируса – из индийского, британского и т. д." Мы сравнили результаты полученных сывороток на мышах и определили, что те сыворотки, которые получены из соответствующего штамма, против него и эффективны. Перекрестной активности нами не установлено, - подчеркнул Владимир Горбунов.

Разработчики и ученые уже определили стратегию создания и производства белорусской вакцины. Они считают, что нужно использовать тот препарат, который получен из вариантов вируса, циркулирующих в нашей стране.

- Не будет в мире универсальной вакцины, которая будет эффективна в отношении всех. Это будет динамичный процесс доработки препаратов , - считает Владимир Горбунов.

Он уточнил, что прототип вакцины уже готов. "Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство. Все это займет год, может, больше", - сказал директор центра.

Он уверен, что производство белорусской вакцины от коронавируса важный и нужный процесс - это вопрос биобезопасности страны. К тому же на этом производстве, возможно, будут производиться и другие препараты, не только против коронавируса. "Это вложение ума, средств и усилий, которые окупятся в обязательном порядке", - резюмировал он.